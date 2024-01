Raccolta differenziata a Favara, importanti modifiche al servizio

Importanti novità sul fronte della raccolta dei rifiuti urbani a Favara.

Nella mattinata di oggi nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Igiene ambientale Lillo Attardo hanno infatti annunciato a modifica del calendario di conferimento a partire dal prossimo 31 gennaio 2024 sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Per consentire un miglioramento della qualità del rifiuto, infatti, si procederà ad una inversione della raccolta di organico e carta e del secco residuo: il mercoledì verranno quindi raccolti organico e carta e giovedì si raccoglierà il secco residuo. “

Il sindaco e l’assessore, congiuntamente alle imprese, hanno deciso per questa modifica al calendario in seguito alle analisi merceologiche condotte in questi mesi che hanno permesso di accertare come molti cittadini smaltissero l’umido nel secco, causando un peggioramento della qualità del rifiuto e un aggravio nei costi per il Comune.

Non è comunque l’unica novità: a fine mese sarà donata dalle ditte della Rti, una telecamera ‘E-killer’ che servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti grazie anche al regolamento che è stato approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale.

Per quanto riguarda invece la raccolta degli abiti usati, dopo l’eliminazione dei cassonetti stradali, la frazione verrà ancora raccolta al centro comunale di via Ambrosini, in attesa dell’attivazione di un servizio di raccolta settimanale che si terrà in due piazze della città, come avvenuto già nelle scorse settimane.