Rifiuti abbandonati sulla Ss640: al via la bonifica

Sono iniziati questa mattina gli interventi di bonifica delle piazzole di sosta della statale 640 ricadenti sul territorio di Favara.

Gli interventi, operati a cura del Comune, sono stati avviati in seguito ad un’attività svolta in collaborazione tra Prefettura e Anas per affrontare l’ormai periodica trasformazione di quel tratto di strada in una grande discarica abusiva.

Il gestore della rete autostradale, inoltre, ha in questi giorni elevato numerose sanzioni da 240 euro grazie all’uso di telecamere e videotrappole.