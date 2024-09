Rissa tra clienti in un hotel a Terrasini, sette denunce: 4 sono di Favara

Una rissa tra clienti è scoppiata nel pomeriggio di ieri nel punto di ristoro dell’hotel Città del Mare di Terrasini. A fronteggiarsi, per motivi ancora in corso di accertamento, due gruppi: quattro persone di Favara e tre palermitani. I protagonisti della zuffa prima si sarebbero insultati per poi passare alle vie di fatto dando vita ad una scazzottata.

Sono stati i gestori della struttura ricettiva a lanciare l’allarme e chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti e hanno riportato la calma. Poi hanno proceduto all’identificazione delle sette persone che sono state denunciate per i reati di lesioni e rissa. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari che hanno medicato i duellanti. Tutti hanno riportato solo qualche contusione ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.