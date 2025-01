Scontro auto-scooter a Favara, quindicenne ferito è fuori pericolo 

Ha riportato la frattura dello zigomo e del setto nasale ma per fortuna non è in pericolo di vita il quindicenne che ieri sera è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Favara. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter in compagnia di un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un’auto.

L’incidente è avvenuto nei pressi di piazza della Pace. Immediati i soccorsi che hanno trasferito il ragazzo al Pronto soccorso. I medici hanno sciolto la prognosi e il ferito non è in pericolo di vita.