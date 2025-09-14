Standing ovation per Pino Minio in piazza Cavour a Favara

Favara ha vissuto una serata indimenticabile ieri in piazza Cavour, trasformata in un palcoscenico e teatro all’aperto sotto le stelle, grazie al concerto di Pino Minio, reduce dal successo di Io canto senior su Canale 5. Un’esibizione travolgente, accolta da una piazza gremita che ha tributato all’artista favarese una lunga standing ovation. Minio, con la sua voce potente e la sua energia contagiosa, ha voluto donare questo spettacolo alla sua città, come segno di riconoscenza e legame profondo con le proprie radici.

La serata è stata arricchita dalla comicità di Sasà Salvaggio, che con leggerezza e ironia ha strappato applausi e risate, e dalla partecipazione dell’ospite speciale Caterina Arena, anche lei protagonista di Io canto senior, che con la sua voce ha emozionato il pubblico favarese.

Un evento che ha visto il pieno coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, impegnata per la sua riuscita con l’assessore allo Sport e spettacolo Angelo Airò, il dirigente Giacomo Sorce e il sindaco Antonio Palumbo in prima persona, presenti per celebrare un momento di grande orgoglio per la città.

Il concerto, attesissimo, si è trasformato in una grande festa collettiva, confermando ancora una volta come Favara sappia rispondere con calore e partecipazione quando a esibirsi è un talento “di casa”.

A seguire: Storia della musica

Questa sera, invece, alle ore 21:00, sarà la volta di “Storia della musica”, spettacolo ideato da Pino Minio insieme all’Accademia Palladium nell’ambito di Donatori di musica. A condurre la serata sarà il giornalista e conduttore Rai Salvatore Fazio.

Sul palco si alterneranno band storiche e nuove generazioni di artisti, per un viaggio musicale che promette emozioni e sorprese.