I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Agrigento, hanno arrestato Salvatore Bruccoleri, 32 anni di Favara. L’uomo deve scontare sei mesi di reclusione ai domiciliari dopo una condanna per detenzione illegale di arma clandestina. Il favarese fu arrestato nel 2019 dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento che, durante una perquisizione, lo sorpresero in possesso di una pistola calibro 6.35.