XXV Premio “Ignazio Buttitta”-Sezione Giovani, ecco i vincitori 

La “Pinetina della Legalità” dell’I.C. Falcone e Borsellino di Favara ha ospitato la cerimonia di premiazione del XXV Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta – Sezione Giovani”, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il rinato amore per la lingua siciliana e per la cultura della nostra Isola è stato messo in risalto dall’eccezionale numero di elaborati arrivati dalle tante scuola che hanno aderito al nostro concorso, elaborati di ottima qualità e fattura. Un grazie particolare va agli alunni e studenti che hanno partecipato e, naturalmente, al lavoro svolto dai loro insegnanti e dai Dirigenti scolastici in questo importante settore qual è la cultura siciliana”.

A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Mariella Vella, presente anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo che ha avuto parole di elogio per il Centro “Renato Guttuso” per le molteplici iniziative che porta avanti, ed ha ringraziato la Scuola, centro di cultura e cresciuta sociale e civile della Città.

La cerimonia di premiazione, presentata da Giuseppe Moscato, è stata arricchita da alcuni momenti musicali e teatrali affidati agli alunni dell’I.C. “Falcone e Borsellino”. Ad aprile la manifestazione la canzone “Una scuola, tanta scuola” inno della scuola “Falcone e Bosellino” composta e musicata dal docente Stefano La Porta, a seguire “Vitti na crozza” eseguita dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado, con i loro flauti. Quindi un balletto “Chapeau alla Sicilia”, a cura del Gruppo ballo dell’istituto curato dalla docente Carmelina Vita.

Infine la performance artistica “Trovala na parlata” scritta dall’insegnate Nancy Mannino; il canto “Sant’Antonio su testo di Anna Vitello e musica del prof. Antonio Lupo; la drammatizzazione della legenda di “Colapesce” curata dal percorso PON di Agenda Sud “Teatrando” per chiudere la la canzone “Eroi” scritta e musicata dal prof. Daniele Guastella in omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ai quali è intitolata la scuola.

Ecco i vincitori della Sezione Giovani del XXV Premio “Ignazio Buttitta”

I.C “BRANCATI” Favara:

U priputenti sbrigugnatu – Eugenia Patti Iª C; L’amicu – Francesco Savio Tuttolomondo IVª B; A puisia – Elyde Stuto IIIª E; A fera – Aurora Gebbia Vª F; I jochi di na vota – Giuseppe Zambito Vª F.

I.C “CAMILLERI” Favara:

U vicchiareddru e i picciliddri – Paolo Schifano IVª D; Sciauru favarisi – Alyson Carlino IIª B; Bullismu -Giorgia Marchica Iª B; A paci – Flavia Cimino Iª B; Rispettu – Classe Vª A.

I.C “FALCONE- BORSELLINO” Favara: I Sugnu – Mattia Salemi Vª A; A ricchizza di unn’aviri nenti – Giorgia Simone IIª E; Tempu di Minnulicchi – Emma Pecoraro IIª E; Li jochi di na vota – Andrea Pecoraro e Alessio Fiorenza Vª A; Cara Sicilia – Salvatore Di Giorgio Iª E. CUNTU: U’ Surfararu – Stefano Milia IIª E.

I.C “GUARINO” Favara: A donna Siciliana – Francesca Bellavia Vª B; Si cunta e si ricunta – Classe IIIª A.

I.P.S.E.O.A. “G. AMBROSINI” Favara: Na matri – Calogero Mossuto Vª B; Preghiera – Susy Indelicato Vª S; Li parenti – Anna Maria Pompeo e Sara Contino Vª C; Sincerità, lealtà e onestà – Anna Maria Pompeo Vª C.

I.C “LEVI DI MONTALCINI” Agrigento: U mari – Marco Butera IIIª B; A paci ni sta vita – Flavio Lombardo IIIª A; Girgenti, amuri me – Alessandro Gibilaro IIª B; Sicilia amuri miu – Danilo Indelicato IIª B.

I.C “ANNA FRANK” Agrigento:A primavera – Manuel Montante Iª C A Gintilizza – Giusy Bonsignore Iª C U Mari – Giulia Giacalone Iª CPatri Pinu Puglisi, omu di spiranza – Giulia Alongi Classe IIª D

I.C “GARIBALDI” Agrigento:Cori di mamma – Greta Alaimo, Gaia Gagliano Pisa e Angela Panarini IIIª B Quannu ti nni issi – Aurora Vella IIIª B Stu paradisu – Melanie Longo, Marco Marino e Sofia Schembri IIIª B A to biddizza – Beatrice Incardona e Adele Vella Vª B

CUNTU: U cuntu dei pirati e a scala dei turchi – Antonino Musso e Rosarno Salvatore Vª B , A fuitina – Pasquale Schembri Vª B

ISTITUTO “FERMI” Aragona: U curtigliu – Classe IIIª D, U iocu di strata – Classe Vª D, A ricchizza – Antonio Pisano Vª D, Quannu chiovi – Classe IIª BTT

ISTITUTO “M. L. KING” Favara: Lassatina di zitaggiu – Antonio Caramanno IIª F, Tri cosi – Manuela Distefano IVª F, I curtiglia – Alessia Simone IVª F, I parenti – Raffaele Chirminisi IIª F