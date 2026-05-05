“Abusi sessuali su due sorelle minorenni”, indagato l’amico di famiglia 

Per quasi dieci anni avrebbe abusato sessualmente di due sorelline (all’epoca minorenni) figlie di amici di famiglia. È questo l’atto di accusa che la procura di Agrigento contesta ad un quarantacinquenne, indagato adesso per violenza sessuale aggravata. Il pm Gaspare Bentivegna ha chiesto e ottenuto l’incidente probatorio, utile a cristallizzare le fonti di prova in vista di un probabile processo. Questa mattina le due sorelle sono state sentite dal gip Nicoletta Sciarratta confermando le accuse già messe a verbale durante la prima fase delle indagini.

La vicenda scaturisce dalla denuncia di una delle due ragazze che, diventata maggiorenne, è riuscita a mettere insieme elementi utili anche grazie ad un confronto con la sorellina: chat, messaggi e anche registrazioni che sono stati prodotti in aula. Nel cellulare (sequestrato) dell’indagato, difeso dall’avvocato Daniele Camilleri, è stato rinvenuto materiale di particolare interesse investigativo. In una prima fase, prima che il fascicolo tornasse ad Agrigento, era intervenuta anche la procura di Palermo (competente per reati pedopornografici ndr).

Le persone offese, rappresentate dagli avvocati Santo Lucia e Antonio Terranova, hanno confermato tutto davanti il giudice raccontando degli abusi che sarebbero cominciati addirittura nel 2015. Adesso si attendono le determinazioni del pm che, a breve, potrebbe chiudere le indagini e chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo.