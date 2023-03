Agrigento, in giro con cocaina e hashish: denunciato 

La Guardia di finanza di Agrigento, unitamente ai militari della Tenenza di Porto Empedocle, hanno denunciato un giovane extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato per un controllo mentre passeggiava per le vie del centro della Città dei templi.

Ad insospettire le fiamme gialle l’atteggiamento nervoso e guardingo del giovane. Si è deciso, dunque, di effettuare una perquisizione che ha dato esito positivo.

Dalle tasche del ragazzo sono saltate fuori alcune dosi di cocaina, hashish e anche un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento.