“Anziani picchiati e derubati di 50mila euro a Racalmuto”, tre condanne definitive

Diventano definitive le condanne nei confronti di tre palmesi per la rapina violenta, con tanto di sequestro di persona, avvenuta nel maggio 2020 a Racalmuto ai danni di tre anziani. Lo ha stabilito la Cassazione rigettando il ricorso delle difese: 11 anni e 6 mesi di reclusione ad Antonino Manganello; 10 anni e 4 mesi ad Alfonso Manganello e 8 anni e 5 mesi a Carmelo Marino. Un quarto soggetto, Enrico Marino di Palma di Montechiaro, era già stato assolto con il rito abbreviato per non aver commesso il fatto. La vicenda risale nel periodo subito dopo il lockdown dovuto al coronavirus.

Secondo la ricostruzione dell’accusa i tre avrebbero fatto irruzione in casa degli anziani mentre stavano sistemando l’orto in giardino. Picchiati, malmenati e minacciati. Il bottino fu quantificato in 50 mila euro tra monili d’oro, un lingotto (che è stato ritrovato) e monete antiche di grande valore. La svolta avviene grazie ad una profonda conoscenza del territorio da parte dei carabinieri di Racalmuto che hanno notato in paese una macchina di “forestieri” che si aggirava per le vie. Dal numero di targa si è risaliti a due dei quattro indagati. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Re, Lucia e Vinciguerra.