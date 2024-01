Aragona, dirigente dell’ufficio tecnico assolto dall’accusa di peculato 

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto perché il fatto non sussiste il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Aragona, Rosario Monachino. Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a due anni e otto mesi di reclusione. Il tribunale ha invece accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Scozzari, disponendo l’assoluzione. La vicenda risale al maggio 2021.

Due gli episodi di peculato che venivano contestati al dirigente comunale: l’essersi appropriato di reti metalliche e paletti in ferro del Comune di Aragona per realizzare una recinzione nella sua abitazione privata e l’aver utilizzato il furgone dell’Ente per il trasporto dei materiali. La difesa, fin dalle prima battute, aveva chiesto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operai in quanto sentiti in mancanza di un avvocato essendo eventualmente “concorrenti nel reato”. Nel merito, la difesa è riuscita a dimostrare che il materiale sequestrato, ritenuto del comune di Aragona, era stato invece preventivamente acquistato dal dirigente e che la sistemazione del cancello era stata effettuata sì da un dipendente comunale ma fuori l’orario di servizio e con mezzi propri.