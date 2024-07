Bimba morta a Villabate, genitori indagati per omicidio stradale

Sono indagati per omicidio stradale, dalla Procura di Palermo i genitori di Aurora, la bambina di tre anni, che ha perso la vita nell’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi a Villabate. L’uomo perché guidava con un tasso di alcol elevato la sua vettura, una Volkswagen Polo, senza patente e copertura assicurativa, che si è schiantata contro un muro. La donna perché, secondo una prima ricostruzione, era seduta al lato passeggero anteriore dell’auto tenendo la piccola tra le braccia, violando le norme sulla sicurezza. Il corpo della piccola è nel reparto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell’autopsia. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

“Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l’anima”, ha detto la zia della bambina che è deceduta. La donna ha affidato a Facebook un ricordo della piccola Aurora. “Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. È la tua fotocopia, mi dicevano. Il sole della famiglia non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge… ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori, angelo bello”. (Foto Il Messaggero)