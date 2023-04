Bimbo di quattro mesi morto dopo caduta, indagati anche i genitori

Ci sono anche i genitori tra le persone iscritte nel registro degli indagati per la tragica morte del bambino di appena 4 mesi, a seguito di una caduta accidentale in casa, avvenuta venerdi’ scorso a Barcellona Pozzo di Gotto. Il piccolo e’ deceduto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito d’urgenza dopo essere stato portato due volte all’ospedale di Milazzo. In questa vicenda ci sono gia’ tre medici indagati. A questi si aggiungono adesso i genitori del piccolo come atto dovuto in vista dell’autopsia. Questa mattina sono stati sequestrati telefoni e computer nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad assistere la famiglia l’avvocato Giorgio Leotti con il collega Giulio Lima. Il piccolo, figlio di una coppia di tunisini, da anni radicata nel territorio, era stato visitato all’ospedale Fogliani di Milazzo dove i genitori lo avevano portato subito dopo la caduta accidentale in casa: sarebbe scivolato sbattendo la testa sul pavimento. All’ospedale era stato visitato e rimandato a casa. Il bambino pero’ continuava a stare male. E’ stato di nuovo portato all’ospedale di Milazzo dove una Tac ha rivelato un’emorragia cerebrale e quindi trasferito al Policlinico di Messina dove e’ stato sottoposto ad un intervento ma intorno alle 8 del mattino e’ deceduto.