Caltabellotta, altri due indagati (irreperibili) per l’omicidio del bracciante agricolo

Ci sono altri due indagati per l’omicidio di Hakim Elfaquihin, il bracciante agricolo di 29 anni ucciso il 18 novembre scorso a Caltabellotta. Si tratta di un cinquantenne e un quarantatreenne, entrambi marocchini, finiti sotto inchiesta in concorso con Ahmed Boudra, l’unico indagato al momento in carcere.

Il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha dichiarato ufficialmente irreperibili i due marocchini, notificando gli atti all’avvocato d’ufficio Calogero Lanzarone. I due indagati non sono stati trovati nell’ultimo domicilio da oro fornito e le ricerche sono state estese anche nei comuni di Villabate, Alcamo, Castellammare del Golfo e Salemi. Ahmed Boudra, unico indagato catturato, è al momento in carcere con l’accusa di omicidio volontario.