Corruzione alla Protezione Civile, arrestati funzionario e imprenditore: tangenti chiamate “caramelle”

Mazzette per velocizzare le pratiche. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato un imprenditore e un funzionario del dipartimento Protezione civile della Regione siciliana con l’accusa di corruzione. Agli arresti domiciliari indagati per corruzione sono finiti Luigi De Luca, 63 anni, funzionario del dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana e Sebastiano Grillo, 69 anni, imprenditore referente delle società Nuova Tecnopolis srl e Grillo Infrastrutture srl. La consegna dei pacchetti di ‘caramelle’ da parte dell’imprenditore è stata ripresa da telecamere nascoste dalla Guardia di finanza nell’ufficio del funzionario regionale.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Palermo, su richiesta della locale Procura, al termine di complesse indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria – Gruppo Tutela mercato beni e servizi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori delle Fiamme gialle nell’operazione denominata ‘Caramelle’ il funzionario, in qualità di addetto alle procedure di liquidazione, si sarebbe adoperato, in cambio di denaro, per velocizzare i controlli di propria competenza e sollecitare i colleghi a svolgere anche i propri adempimenti affinché venissero pagate celermente fatture per circa 130mila euro. L’imprenditore, in qualità di referente di due società del Messinese attive nel settore edile, aveva svolto lavori di pubblico interesse commissionati da Comuni delle Province di Caltanissetta e Messina.

Le mazzette erano presentate come ‘caramelle’. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Palermo che hanno fatto scattare le mazzette ai polsi di un imprenditore referente di due società del Messinese attive nel settore edile e un funzionario del dipartimento Protezione civile della Regione siciliana. Per entrambi, finiti ai domiciliari, l’accusa è di corruzione. Durante le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria – Gruppo Tutela mercato beni e servizi, è emerso come nel proprio ufficio, durante due incontri, il pubblico ufficiale abbia ottenuto somme di denaro, in cambio dei ‘servizi’ offerti all’imprenditore, consegnate in tre pacchetti lasciati sulla scrivania e presentati al momento della consegna come ‘caramelle’. “L’odierna attività testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno profuso dalla Guardia di finanza, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura di Palermo, nel contrasto alla corruzione e alle altre gravi forme di reato contro la Pubblica amministrazione che alterano le regole della sana concorrenza e danneggiano gli onesti, incidendo negativamente anche sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini”, spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo.