Giudiziaria

Corruzione e rifiuti, trovati 20 mila euro in contanti a casa di Armao 

Una parte del denaro era nascosto nell’ormai “famoso” orologio a pendolo, rifugio riservato già emerso durante l’attività di intercettazione

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Gli agenti della Squadra mobile di Palermo, durante la perquisizione scattata nella giornata di venerdì, hanno sequestrato 20 mila euro in contanti a casa di Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione. Una parte del denaro era nascosto nell’ormai “famoso” orologio a pendolo, rifugio riservato già emerso durante l’attività di intercettazione. Un’altra parte di contanti, invece, è stata rinvenuta in un cassetto della scrivania. Tutto è stato posto sotto sequestro. 

Armao è certamente il personaggio chiave dell’inchiesta che ipotizza un giro di mazzette legato all’attività della Commissione tecnica specialistica – guidato dall’ex vicepresidente della Regione fino all’agosto scorso – per il rilascio di autorizzazioni ambientali. Insieme ad Armao sono indagate altre otto persone tra professionisti e imprenditori. La Procura di Palermo ha chiesto per tutti l’applicazione di misure cautelari. Il 12 e 13 ottobre gli indagati compariranno davanti il gip Giuseppa Zampino per gli interrogatori di garanzia. 

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