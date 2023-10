“Dimettiti o ti finisce male”, lettera di minacce a casa del sindaco di Calamonaci

“Caro sindaco, ora basta.. finiscila.. dimettiti o ti finisce male a te e alla tua famiglia.. forza opposizioni”. Una lettera di minacce è stata recapitata questa mattina davanti l’abitazione del sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli.

È stato il primo cittadino a fare la scoperta e denunciare immediatamente l’accaduto ai carabinieri. “Continuerò a fare il mio lavoro, portando sempre avanti senza remore il mio impegno promesso ai miei concittadini sempre con senso di responsabilità,” ha dichiarato il sindaco Pino Spinelli.

L’ennesima minaccia per il sindaco Spinelli, già destinatario di altre due lettere in piena campagna elettorale prima di venire riconfermato alla guida del paese. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.

Solidarietà e vicinanza al sindaco vengono espresse dal presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano. “Seppure amareggiati dall’ennesimo gesto di intolleranza rivolto a un rappresentante delle istituzioni locali – dicono -, ribadiamo la piena convinzione che continuare sulla strada della ‘buona amministrazione’ sia la risposta migliore contro chi cerca di contrastare con la violenza il cammino verso la legalità su cui sono impegnate le nostre comunità”.