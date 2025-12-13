Giudiziaria

Domenico Blando, dall’arresto con Brusca ai contatti con politica e imprenditoria

Dall’inchiesta sul clan di Villaseta emerge un certo attivismo di Blando, arrestato insieme a Brusca a Cannatello: l’appalto a Ravanusa, i contatti con gli onorevoli e spunta anche il nome di Di Mauro

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Sebbene l’attività investigativa sia ormai conclusa da tempo (almeno per quanto è dato sapere pubblicamente) la maxi inchiesta sui clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle continua a regalare colpi di scena. Un altro personaggio certamente interessante, coinvolto nella stessa inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle ma per un parallelo vasto traffico di stupefacenti in provincia di Agrigento, è certamente Domenico Blando. Originario di Favara, 68 anni, è noto ai più per essere stato il favoreggiatore dell’ultimo periodo di latitanza di Giovanni Brusca, venendo arrestato insieme al “boia di Capaci”, nella villetta di via Papillon a Cannatello nel maggio 1996. Nel maxi rapporto dei carabinieri, depositato nelle scorse settimane negli atti del processo a carico dello stesso e di altri cinquanta imputati, emerge un certo attivismo imprenditoriale di Blando e diversi contatti con esponenti politici. Quanto verrà raccontato di seguito (che non rappresenta la totalità degli episodi di interesse ma solo una parte. Del resto vi daremo conto nei prossimi giorni) non ha avuto (almeno ad oggi) sviluppi investigativi di rilievo penale ma certamente ne descrive il contesto.

ACQUISTA IL NUOVO NUMERO DI GRANDANGOLO

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Schianto sulla strada Agrigento-Palma, due giovani in gravi condizioni 
di Gioacchino Schicchi

Legami, interessi e potere: ecco la Suburra di Agrigento
Agrigento

Movida, polizia e carabinieri intervengono per disordini in via Atenea (VIDEO)
Apertura

Due auto e uno scooter danneggiati da un incendio a Porto Empdocle, indagini 
Apertura

Ladri danneggiano telecamere e “visitano” bar, danni per quasi 9mila euro 
Cultura

Ritorna la magia del Presepe vivente di Montaperto
banner italpress istituzionale banner italpress tv