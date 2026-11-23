L’ordinanza che applica gli arresti domiciliari all’onorevole Calogero Pisano, deputato di Fratelli d’Italia coinvolto nell’inchiesta “Eventopoli”, è stata emessa la mattina del 20 novembre scorso. Il gip Michele Dubini, così come prevede la norma, subito dopo ha informato il presidente della Camera dei Deputati chiedendo di attivare la procedura di autorizzazione per l’esecuzione del provvedimento. Il giudice, che tra qualche giorno lascerà Agrigento per prendere servizio a Torino, ha accolto parzialmente la richiesta della Procura guidata da Giovanni Di Leo che, invece, aveva proposto il carcere per il parlamentare agrigentino. Adesso la “palla” passa alla Giunta per le autorizzazioni presieduta da Devis Dori (Avs) che dovrà decidere se autorizzare o meno gli arresti domiciliari per Pisano, difeso dagli avvocati Silvio Miceli e Mattia Caleca. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, presieduta dal deputato di Avs Devis Dori, ha 30 giorni di tempo – come recita l’articolo 18 del regolamento di Montecitorio – per esprimersi nel merito. Dunque entro Natale arriverà una decisione in tal senso da parte della Giunta, ma solo a gennaio la votazione sull’autorizzazione sarà posta al voto dell’aula. I prossimi passaggi, che avverranno a stretto giro, invece sono la nomina di un relatore da parte del presidente, e poi entro settimana prossima ci sarà l’illustrazione di una relazione introduttiva.

ECCO PERCHÈ IL GIP HA DISPOSTO I DOMICILIARI

Sono tre i titolo di reato per i quali il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Pisano: due ipotesi di peculato, riqualificate rispettivamente in riciclaggio e malversazione di erogazioni di denaro pubblico, e la presunta associazione a delinquere. La prima contestazione (riciclaggio ndr) riguarda l’evento “Xenia Akragantos” finanziato con un contributo dal Comune di Agrigento. Sotto accusa alcuni bonifici che dalla Fondazione Teatro Pirandello, attraverso alcune associazioni culturali, sarebbero poi arrivati in una postepay “in uso e nella disponibilità” di Pisano: il 14 aprile 2023 la Fondazione effettuava un bonifico di 15.300 alla Asd Akragas Bike e la stessa, quattro giorni più tardi, faceva lo stesso in favore di una carta nella disponibilità di Lillo Pisano per un importo di 4.800 euro; il 14 aprile 2023 partiva un bonifico di 15.200 euro in favore dell’associazione Kerkent Eventi che, cinque giorni più tardi, eseguiva la stessa operazione in favore dell’ex autista di Pisano il quale, il 20 aprile 2023, effettuava un postagiro di 5 mila euro in favore della carta evolution in uso e nella disponibilità del deputato agrigentino. Un altro reato contestato (riqualificato dal gip) è quello di malversazione di erogazioni pubbliche che si configura quando un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, ottiene un contributo che però non destina per quella specifica finalità per la quale era stato concesso. A Pisano – si legge nel capo di imputazione provvisorio – viene contestato di essersi appropriato “nel periodo tra il 26 luglio 2021 all’1 agosto 2025 della somma di 35.102,07 euro confluita sulla carta evolution nella sua esclusiva disponibilità, denaro proveniente dalla Regione Siciliana, dalla Fondazione Pirandello e dal Distretto Turistico Valle dei Templi, poi bonificati alla Certiso Qualitatis di Migliaccio o, in un’occasione, direttamente all’associazione culturale Kerkent, ed infine sulla perfetta carta tramite ricariche effettuate da Migliaccio e Prestia”. Il terzo e ultimo titolo di reato contestato è quello di associazione a delinquere, ipotesi che viene contestata anche ad altre cinque persone indagate a piede libero. Per i pm ci sarebbe stata una “direzione operativa di Pisano che spendeva la sua influenza politica prima come vice capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo e contestualmente come coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e deputato eletto nel 2022”.