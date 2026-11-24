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Incidente con la moto, morto operaio di 26 anni
Il giovane era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo, venendo sbalzato via sul selciato
Un operaio ventiseienne di Gela, Dylan Vella, è morto ieri in seguito alle conseguenze riportate in un incidente stradale, avvenuto la scorsa settimana nella zona del lungomare Federico II di Svevia, a Gela.
Per diversi giorni, le sue condizioni, subito apparse gravi, sono state monitorate dai medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Nelle scorse ore, è stato dichiarato il decesso. Il giovane era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo, venendo sbalzato via sul selciato.
Redazione
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