Un operaio ventiseienne di Gela, Dylan Vella, è morto ieri in seguito alle conseguenze riportate in un incidente stradale, avvenuto la scorsa settimana nella zona del lungomare Federico II di Svevia, a Gela.

Per diversi giorni, le sue condizioni, subito apparse gravi, sono state monitorate dai medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Nelle scorse ore, è stato dichiarato il decesso. Il giovane era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo, venendo sbalzato via sul selciato.