Ordinanza annullata e nuovo passaggio davanti altra sezione del tribunale della Libertà. Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso dell’avvocato Giuseppe Barba, ha annullato l’ordinanza del Riesame nei confronti di Dino Caramazza, imprenditore di Favara, arrestato nel luglio scorso nell’inchiesta su un presunto giro di tangenti al Comune di Sommatino. Caramazza, tuttavia, resta ai domiciliari. Bisognerà attendere, dunque, una nuova udienza al tribunale della Libertà che dovrà pronunciarsi sul caso.

La vicenda è legata all’operazione Scacco, l’attività investigativa dei carabinieri su un sistema di “mazzette” nel comune nisseno. Nel luglio scorso vennero arrestati sia l’imprenditore favarese che il sindaco Salvatore Letizia. La Procura di Caltanisetta aveva chiesto il carcere per Caramazza ma il gip aveva rigettato disponendo i domiciliari. I pm proposero ricorso al Riesame che, tuttavia, confermò la decisione. Adesso arriva l’annullamento (con rinvio) dell’ordinanza del tribunale della Libertà. All’imprenditore Caramazza, in particolare, viene contestato di aver pagato una mazzetta di 45 mila euro al sindaco Salvatore Letizia, al responsabile dell’area tecnica del Comune, Roberto Alotta, e al Rup Calogero Vendra, per l’affidamento diretto dei lavori della villa Garibaldi di Sommatino, per la perizia di variante e la promessa di ottenere anche i lavori del cimitero comunale.

Per la Procura di Caltanissetta l’imprenditore favarese avrebbe pagato una mazzetta di 45 mila (15 mila euro a testa ndr) a sindaco, dirigente e funzionario in cambio dell’affidamento diretto (avvenuto l’8 maggio 2025 ndr) dei lavori relativi alla recinzione dei marciapiedi, della sistemazione dei muretti, dei pilastri e dei vialetti della Villa Garibaldi. L’importo complessivo dell’appalto era di 94.449 euro ai quali si sono aggiunti ulteriori 61.208 euro e, ancora, 30 mila euro con la perizia di variante. Sindaco, dirigente e Rup – secondo l’ipotesi degli inquirenti – avrebbero mantenuto appositamente separati i due appalti relativi alla Villa Garibaldi nonostante si trattasse di lavori che, in forza di canoni di efficacia dell’azione amministrativa, dovevano essere affidati con un unico appalto in modo da restare al di sotto la somma di 150 mila euro. L’accordo corruttivo, secondo quanto sostiene la Procura di Caltanissetta, prevedeva anche la promessa di affidare al Caramazza anche i lavori per sistemare loculi e servizi igienici del cimitero comunale.