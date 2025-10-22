Fermato con il fratello che deteneva un chilo di cocaina, assolto favarese

Assolto per non avere commesso il fatto. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, nei confronti di Salvatore Fallea, 46 anni, di Favara, accusato del concorso insieme al fratello nella detenzione di un chilogrammo di cocaina. La vicenda risale a quasi tre anni fa quando i carabinieri fermarono un furgone lungo la strada provinciale 3 con a bordo i fratelli Carmelo e Salvatore Fallea.

Poco prima era stato lanciato dal finestrino un involucro contenente un chilogrammo di cocaina. Per questa vicenda Carmelo Fallea è stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Il fratello minore – difeso dagli avvocato Giuseppe Barba e Danilo Tipo – è stato invece assolto per non avere commesso il fatto sia dal concorso nella dentizione dello stupefacente che dal reato di resistenza a pubblico ufficiale.