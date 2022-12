Fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra, fermato 21enne

Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire in Inghilterra. Nino si era trasferito nel Regno Unito e lavorava in un ristorante, la ragazza era andato a trovarlo per le vacanze di Natale.

A trovare i corpi degli amici, ieri, preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono. Secondo indiscrezioni la polizia avrebbe fermato un 21enne sospettato del delitto. La notizia è riportata da alcuni siti.

Nino Calabrò, originario di Milazzo, residente a Barcellona Pozzo di Gotto da alcuni anni, pare lavorasse come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees. Nella sua pagina Facebook fissa al 27 settembre 2019 il fidanzamento con Francesca di Dio. Nel 2016 si era iscritto all’università a Messina.