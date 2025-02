Giustizia, i magistrati scioperano contro la riforma Nordio: assemblea ad Agrigento

Mobilitazione oggi in tutta Italia dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) per protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della Giustizia. Lo sciopero e’ stato indetto dai magistrati italiani durante l’assemblea straordinaria dello scorso 15 dicembre “a difesa della Costituzione”, si legge nello slogan.

L’Anm di Agrigento ha organizzato un’assemblea aperta alle ore 11.30 presso l’aula Livatino del Tribunale con gli interventi di Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli, presidente della sezione Gip-Gup del Tribunale di Agrigento.

In particolare, della riforma portata avanti dal Giadasigilli Carlo Nordio, l’Associazione contesta la cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati che prevede una distinzione per le funzioni tra i magistrati inquirenti, cioe’ i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, cioe’ i giudici che emettono le sentenze, ma anche contro l’istituzione di un’Alta corte disciplinare, a cui viene attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti.