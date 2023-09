Giustizia, Luigi Lombardo nuovo presidente Corte di Appello di Messina

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato all’unanimità Luigi Lombardo presidente della Corte d’appello di Messina. Lombardo, unico candidato proposto dalla commissione per gli incarichi direttivi, è stato giudice a Siracusa e a Catania, dove poi ha svolto le funzioni di sostituto procuratore. Dal 2013 è passato in Cassazione come consigliere e poi dal 2020 presidente di sezione: intervenendo in plenum la presidente Margherita Cassano ha espresso apprezzamento per il suo lavoro alla Suprema Corte e rammarico per la perdita del suo apporto.