Inchiesta Cuffaro, procura chiede alla Camera le chat del deputato Saverio Romano 

Lo afferma il parlamentare Saverio Romano, coinvolto in un'inchiesta per corruzione

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

“La Procura di Palermo chiede alla Camera dei Deputati di poter accedere ai miei dati su cellulare telefonico e alla messaggistica. E’ cio’ che avevo chiesto io stesso alla Camera dei Deputati. Mi adoperero’ per accelerare i tempi di questa procedura”. Lo afferma il parlamentare Saverio Romano, coinvolto in un’inchiesta per corruzione.

“La Procura di Palermo, dopo la mia richiesta di utilizzare la mia corrispondenza con i coindagati rivolta alla Camera dei deputati e la risposta di quest’ultima che ha chiarito di poter aderire soltanto a una esplicita richiesta in tal senso – prosegue una nota – si e’ attivata. La mia richiesta nasce dalla consapevolezza di poter dimostrare la mia estraneita’ alle accuse che mi vengono contestate. Mi adoperero’ affinche’ la giunta si possa pronunciare rapidamente confermando quanto da me richiesto”.

