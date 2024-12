La morte di Calogero Pace, conducente carro attrezzi patteggia 11 mesi di reclusione

Ha patteggiato 11 mesi di reclusione, pena sospesa e sospensione della patente per 2 anni, Rosario Gioacchino Marino, un 39enne che alla guida di un carro attrezzi, avrebbe provocato, lo scorso aprile, giorno di Pasquetta, in contrada Lago Sottano, nel nisseno, la morte di un motociclista di 30 anni, Calogero Pace, di Serradifalco.

L’imputato, alla guida di un carro attrezzi, avrebbe provocato l’incidente, eseguendo una retromarcia per immettersi sulla provinciale. La sentenza e’ stata emessa dal gup del tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello che ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dai difensori dell’imputato. I familiari di Calogero Pace, assistiti da Giesse risarcimento danni, sono stati affiancati nel procedimento penale dall’avvocato fiduciario Rita Parla.

“Sarebbe bastato fare la manovra all’interno del piazzale della carrozzeria, per poi immettersi correttamente sulla provinciale, e oggi Calogero sarebbe ancora qui, circondato dall’amore dei propri cari”, ha sottolineato Diego Ferraro, responsabile di Giesse Canicatti’. La vittima stava rientrando a casa per il pranzo di Pasquetta ed era a bordo della sua Kawasaki Z900. “La famiglia Pace e’ rimasta molto addolorata dai soli 11 mesi di pena comminata a Marino a seguito del patteggiamento – ha sottolineato Ferraro di Giesse – e la percepiscono come un’ingiustizia”.