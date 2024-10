“Lesioni e violenza sessuale su minorenne”, indagati madre e amico di famiglia 

Il gip del tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Elenia Manno, ha disposto l’incidente probatorio nell’ambito di una delicata inchiesta che ipotizza una violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazzina di appena quattordici anni. La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati la madre e un amico di famiglia.

La prima è accusata di aver aggredito la congiunta con un coltello, colpendola alla mano; il secondo, un cinquantottenne, è invece indagato per violenza e tentata violenza sessuale. La vicenda scaturisce dall’attività investigativa della polizia che monitorava l’uomo. Da lì sarebbero poi emersi gli episodi ai danni della minore. Quest’ultima comparirà domani davanti il giudice per l’incidente probatorio, utile a cristallizzare le prove per un eventuale processo. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Fabio Inglima Modica e Valeria Martorana.