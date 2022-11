Licata, bruciata auto di agricoltore: trovata bottiglietta con liquido infiammabile

Notte di fuoco in via Vetruvio, a Licata. La Fiat Grande Punto, di proprietà di un bracciante agricolo di 36 anni ma in uso alla sorella casalinga, è stata bruciata.

Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio. Nei pressi del veicolo, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento in seguito ad incendio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato.

A fare la scoperta sono stati i proprietari dell’auto. Qualcuno ha cosparso la carrozzeria con la benzina e gli ha dato fuoco. Le fiamme si sono autoestinte. Al via le indagini per risalire al responsabile del raid.