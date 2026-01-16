Luciani nuovo procuratore aggiunto di Trapani: oggi la cerimonia di insediamento

Si è insediato, nel corso di una cerimonia che si è svolta al tribunale di Trapani, il nuovo procuratore aggiunto Stefano Luciani. Romano, 53 anni, da 24 in magistratura, è stato sostituto procuratore a Caltanissetta e poi pm della Dda di Roma. La sua lunga esperienza nelle indagini sulle cosche siciliane e poi Romane è stata ricordata dal procuratore di Trapani Gabriele Paci, dalla procuratrice generale di Palermo Lia Sava e dall’ex capo dei pm di Caltanissetta Sergio Lari, presenti alla cerimonia.

Luciani, sotto la guida di Lari, ha riaperto le indagini sulla strage di via D’Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino, dopo le clamorose rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza che sveló il depistaggio dell’inchiesta e consentì’ di riscrivere la storia dell’attentato.

L’insediamento è avvenuto davanti al tribunale di Trapani presieduto da Alessandra Camassa. Nel corso della cerimonia il procuratore Gabriele Paci ha ricordato proprio l’indagine sull’attenato di via D’amelio sottolinenando che la attenta lettura delle carte processuali avrebbe potuto evitare “molti equivoci” ed evidenziando come Luciani sia un “magistrato legato all’analisi del fatto, formato all cultura della prova e non incline a seguire suggestioni”. L’ arrivo di Luciani a Trapani, in cui la carica di procuratore aggiunto era vacante, – ha detto Paci – “segna la fine dell’annus horribilis per la procura che ha raggiunto una carenza di organico del 63%“.

All’insediamento, oltre ai sostituti procuratori trapanesi, erano presenti il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e quello di Marsala Fernando Asaro.