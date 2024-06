Maxi operazione antidroga in Sicilia, 112 arresti (I NOMI)

Ottantacinque persone in carcere, 16 delle quali già detenute, e 27 agli arresti domiciliari. Sono i numeri della vasta operazione antidroga della Procura di Messina eseguita dai Carabinieri del comando provinciale, tranne quattro misure affidate alla Polizia penitenziaria, e che nasce da tre distinte indagini L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi si pone a valle di tre distinte indagini coordinate dalla Dda a partire dal gennaio 2021: una della compagnia di Messina Sud e le altre due dalla compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. L’inchiesta ha fatto emergere l’esistenza e la operatività di diverse organizzazioni criminali di Messina e del Barcellonese attive nel narcotraffico, con collegamenti con strutture calabresi e gruppi attivi anche in Campania, Lombardia e all’estero. Le indagini hanno permesso di risalire ai canali di approvvigionamento della droga: con la Calabria per la cocaina; province di Napoli e Milano e la Spagna per l’hashish; e i Paesi Bassi per lo spice, cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni, di servizi di osservazione e pedinamento con arresti e sequestri di sostanze stupefacente e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Durante le indagini e l’operazione i Carabinieri hanno sequestrato 120 chilogrammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, 226.000 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di sostanza stupefacente, due fucili e tre pistole con il numero di matricola cancellato, arrestato 23 persone in flagranza di reato e segnalato alla Prefettura 150 assuntori di droga. Nel rione Giostra di Messina sarebbero esistiti dei ‘fortini’ realizzati in abitazioni di sodali per stoccare e custodire la droga. Nel tentativo di forzare un ingresso nel 2021 un Carabiniere è rimasto ferito a un piede. Il gruppo avrebbe avuto la capacità di fatturare 500mila euro al mese che confluivano in un cassa comune.

IN CARCERE

Giuseppe Anzalone, 38 anni di Messina; Alex Arrigo, 31 anni di Messina; Antonio Astone, 37 anni di Messina; Luca Gabriel Michael Astone, 24 anni di Bentivoglio; Giuseppe Astuto, 32 anni di Messina; Giuseppe Bellamacina, 52 anni di Messina; Danilo Lorenzo Calderone, 25 anni di Messina; Fabio Bellantoni, di Messina; Gioacchino Cananzi, 49 anni di Rosarno; Giovanni Cannistrà, 43 anni di Fiumedinisi; Claudio Caporlingua, 35 anni di Messina; Angelo Conti, 34 anni di Messina; Gennaro Conti, 37 anni di Messina; Salvatore Costa, 53 anni di Messina; Giuseppe Cuscinà Zammataro, 47 anni di Tortorici; Giovambattista Cuscinà, 45 anni di Messina; Valentina Demarco, 32 anni di Messina; Simone Di Bella, 39 anni di Messina; Antonino Falcone, 51 anni di Messina; Sebastiano Galati Massaro, 53 anni di Messina; Giuseppe Gangemi, 35 anni di Messina; Bruno Giorgi, 29 anni di Locri; Paolo Grasso, 34 anni di Messina; Giuseppe Lo Cascio, 38 anni di Messina; Giuseppe Maressa, 65 anni di Messina; Antonino Mastrolembo Barnà, 57 anni di Brolo; Filippo Messina, 52 anni di Messina; Domenico Milanese, 47 anni di Messina; Grazia Minutoli, 62 anni di Laureana di Borbello; Vincenzo Muni, 42 anni di Messina; Marcello Nunnari, 37 anni di Messina; Gaetano Pennino, 39 anni di Messina; Giovanni Rizzo, 37 anni di Messina; Antonino Scirone, 30 anni di Messina; Antonino Settimo, 38 anni di Messina; Paolo Settimo, 41 anni di Messina; Francesco Spadaro, 45 anni di Messina; Antonino Strangio, 42 anni di Locri; Achraf Taib, 34 anni, marocchino; Gianluca Torrini, 39 anni di Messina; Gianluca Vento, 27 anni di Messina; Filippo Benenati, 33 anni di Barcellona; Salvatore Biondo, 48 anni di Cernusco Sul Naviglio; Gabriele Cacace, 33 anni di Lipari; Giuseppe Francesco Calabrese, 41 anni di Barcellona; Felice Castellano, 48 anni di Barcellona; Filippo Castellano, 21 anni di Milazzo; Provvidenza Chillemi, 31 anni di Messina; Carmine Di Natale, 49 anni di Barcellona; Giuseppe Di Natale, 21 anni di Barcellona; Nancy Di Salvo, 21 anni di Barcellona; Concetta Imbesi, 31 anni di Milazzo; Filippo Iannello, 68 anni di Barcellona; Giuseppe Iannello, 24 anni di Barcellona; Maurizio Iannello, 36 anni di Barcellona; Salvatore Iannello, 42 anni di Marsala; Francesco La Malfa, 52 anni di Barcellona; Giuseppe Maiorana, 31 anni di Barcellona; Daniele Marguccio, 34 anni di Messina; Luigi Enrico Pagano, 48 anni di Sant’Agata Militello; Salvatore Parasole, 38 anni di Milazzo; Enrico Paratore, 26 anni di Barcellona; Nando Russo, 46 anni di Catania; Sebastiano Russo, 50 anni di Catania; Marco Chiavi, 30 anni di Barcellona; Luigi De Gaetano, 37 anni di Barcellona; Miloud Essaoula, 35 anni di Casalblanca; Caterina Floramo, detta “Katia”, 34 anni di Barcellona; Giuseppe Maiore “l’ufetto”, 26 anni di Milazzo; Emanuele Nastasi, detto “L’americano”, 48 anni di Biella; Mariano Foti, 37 anni di Milazzo; Jessica Maisano, 34 anni di Milazzo; Gianluca La Cava, 23 anni di Milazzo; Francesco D’Amico, detto Ciccio, 29 anni di Milazzo; Stefania Antonuccio, 25 anni di Barcellona; Domenico Cambria, detto “il tossico”, 50 anni di Patti; Annamaria Laquidara, 25 anni di Milazzo; Jonathan Cambria, 23 anni di Pontedera; Giovanni Sofia, 40 anni nato in Germania; Giacomo Oneto, 36 anni di Barcellona; Michel Baccarini, 34 anni di Barcellona; Alfio Campo, 40 anni di Barcellona; Giovanni Calabrò, 36 anni di Barcellona; Antonino D’Allura, 31 anni di Barcellona.

AI DOMICILIARI

Abate Rosario, 32 anni di Messina; Cacopardo Maria, 71 anni di Messina; Galletta Stefania, 38 anni di Messina; Papale Maurizio, 55 anni di Messina; Pelle Francesco, 71 anni di San Luca; Romano Domenico, 25 anni di Messina; Sabbatini Giada, 27 anni di Messina; Ciurar Mihai, 32 anni della Romania; Jianu Florin, 36 anni della Romania; Doroczi Lavinia Anamaria, 30 anni della Romania; Maiorana Rosy, 25 anni di Milazzo; Selvaggio Salvatore, 29 anni di Palermo; Ahmed Hamzaoui, 47 anni del Marocco; Rosario Daniele Mantineo, 43 anni di Barcellona; Salvatore Biscari, 34 anni di Barcellona; Rosario Cucinotta, 41 anni di Messina; Giampiero Munafò, 41 anni di Barcellona; Francesco Maiore, 57 anni di Scordia; Giuseppe Alosi, 25 anni di Milazzo; Natale Ficarra, 82 anni di Malfa; Giuseppe Torre, 30 anni di Barcellona; Orazio Castorino, 21 anni di Barcellona; Salvatore Iannello, 42 anni di Marsala; Mariano Calabrò, 38 anni di Barcellona; Lucio Romano, 36 anni di Catania; Alexey Rozanov, “il biondo”, 24 anni della Russia; Ambra Cambria, 32 anni di Milazzo.