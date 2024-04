Menfi, quattro nigeriani condannati per rapina 

Quatto anni di reclusione ciascuno per una rapina ai danni di un connazionale avvenuta nell’agosto 2019. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato quattro nigeriani: si tratta di Frank Abel, 39 anni, Ikechukwu Onuche, 45 anni, Ifeolukwu Shadare, 39 anni, e Ogbebor Precious, 30 anni. Gli imputati sono accusati di aver attirato un connazionale in una trappola, averlo preso a calci e pugni e avergli sottratto due collane, una videocamera, una macchina fotografica, due cellulari e un orologio. La vittima si è costituita parte civile nel processo. Il tribunale ha stabilito anche una multa di 1.600 euro agli imputati che dovranno risarcire la persona offesa con un importo che verrà definito in sede civile.