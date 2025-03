“Minacce di morte alla vedova dell’uomo che ha ucciso”, assolto 26enne 

Era finito a processo con l’accusa di aver minacciato di morte la vedova dell’uomo che aveva ucciso, insieme al padre, due anni prima. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha assolto Vladut Lupascu (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba), 26 anni, originario della Romania ma residente da tempo a Naro. La vicenda risale al 2020 ed è legata all’omicidio dell’agricoltore Constantin Pinau, ucciso due anni prima a bastonate dallo stesso Vladut e dal padre Vasile a margine di una lite. Per questa vicenda padre e figlio stanno scontando una condanna definitiva a trent’anni di reclusione.

Il giovane Lupascu, secondo l’accusa che però non ha trovato conferma nel corso del processo, avrebbe minacciato di morte la vedova Pinau tentando anche di colpirla con una bottiglia di birra mentre si trovava ai domiciliari dove stava scontando la condanna proprio per l’omicidio del marito. In seguito a questa denuncia al giovane venne aggravata la misura cautelare con revoca dei domiciliari e applicazione della custodia in carcere. Una ricostruzione dei fatti che però il giudice ha ritenuto lacunosa a tal punto da rendere incerta la prova acquisita. Per questo motivo, accogliendo la richiesta dell’avvocato Giuseppe Barba, ha deciso di assolvere l’imputato. L’accusa – sostenuta in aula dal pm Rita Barbieri – aveva chiesto il massimo della pena (un anno) per questo tipo di reato. La persona offesa si era costituita parte civile tramite l’avvocato Giovanni Salvaggio. Lupascu, insieme al padre, sta scontando la condanna a 30 anni di reclusione in carcere per omicidio.