“Minaccia carabiniere intervenuto durante lite in famiglia”, condannato 

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha inflitto otto mesi di reclusione nei confronti di Luigi Emanuele Capraro, 26 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda scaturisce in seguito all’arresto dell’imputato scattato il 31 gennaio scorso.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe minacciato e tentato uno scontro fisico con un carabiniere che era intervento nell’abitazione in seguito ad una lite familiare. L’imputato, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica,era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misura in seguito sostituita con quella più afflittiva della detenzione in carcere.