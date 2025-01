Omicidio a Messina, 27enne uccide la madre con quindici coltellate

Ha sferrato 15 coltellate alla madre, uccidendola. Le grida della donna che veniva massacrata hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato la polizia. Il matricidio è avvenuto nell’abitazione, di via Cesare Battista a Messina, dove la donna, 62 anni di nome Caterina Pappalardo, viveva con il figlio, Giosuè Fogliani di 27 anni. Il ventisettenne è stato arrestato ed è è in corso l’interrogatorio alla presenza del sostituto procuratore di turno esterno della procura della Repubblica di Messina.

Era andata a trovare il figlio come faceva spesso Caterina Pappalardo, 62 anni, uccisa a coltellate in un appartamento di via Cesare Battisti, in pieno centro città a Messina. La Squadra Mobile ha arrestato il figlio Giosuè Fogliani di 26 anni mentre ancora si trovava nell’appartamento. Al culmine di un litigio avrebbe aggredito la donna con numerose coltellate, forse anche con uno spray al peperoncino. Le urla disperate della donna sono state sentite dai vicini che hanno subito chiamato la Polizia. Quando gli agenti sono entrati in casa la donna era ormai morta. Madre e figlio non abitavano più insieme da qualche anno. Lei invece viveva in un altro appartamento ma spesso si recava dal figlio per portare la spese e sistemare la casa. Un’altra figlia vive fuori Messina. Nella zona quasi nessuno conosce il figlio mentre in tanti ricordano la donna descritta come una persona tranquilla, molto religiosa e riservata e che non parlava mai del figlio.