Operazione antimafia nell’agrigentino: indagati leggono Grandangolo e si danno alla macchia

Leggono Grandangolo (che chiamano in codice “stessa marca”) e si preoccupano molto. Al punto che, uno degli odierni arrestati (Carmelo Fallea ndr), temendo per la sua libertà sparisce dalla circolazione. E girano i link delle nostre notizie per informare ed avvertire gli altri associati sulle evoluzioni giudiziarie del processo riguardante la faida Favara-Liegi o sulle operazioni antidroga compiute dai carabinieri a Lampedusa.

Il dato emerge dal provvedimento di fermo eseguito oggi nell’agrigentino che ha portato in carcere 29 persone. Scrivono i pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo:

“Angelo Tarallo contattava telefonicamente il cugino Alfonso (entrambi arrestati ndr) facendogli presente di avere inviato il denaro richiestogli, così come risulta dagli sms ricevuti dalla società Western Union Angelo Tarallo, inoltre, rappresentava che Carmelo Fallea di fatto si era reso irreperibile a seguito di alcune vicende giudiziarie che potevano riguardarlo e inoltrava un articolo pubblicato sul sito internet “www.grandangoloagrigento.it” avente ad oggetto il processo che si stava celebrando dinanzi alla Corte di Assise di Agrigento riguardante la cosiddetta. faida Favara – Liegi tra gruppi criminali dediti a traffici illeciti di armi e droga. Tarallo informava il cugino anche in ordine ad alcuni arresti eseguiti a Lampedusa il 15 febbraio 2023 nell’ambito di un’indagine riguardante un traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto anche il favarese Dario Giardina.

Questa la parte di rilievo: “eh cugì non ho potuto fare di più cugì…me li sono fatti persino prestare perchè sono per ora non in mezzo alla merda di più! e un’altra brutta notizia è arrivata … quello (Carmelo Fallea) non c’è non si trova perchè gli sono arrivati due cose gli sono arrivate hai capito due brutte notizie, una te la sto girando che me l’hanno girata ora che mi hanno chiamato aspè che te la giro dove minchia è? ah qua minchia ancora cercavo uno e te lo sto girando e l’altra è se tu vai a guardarla nella stessa “marca” diciamo e trovi un ‘altra cosa che hanno trovato questo è stato a Lampedusa e uno gliel’hanno trovato in una casa di questo e questo va ora e c’è lui pure capito e non si trova per adesso gli sono arrivate due cose due cose diverse capito”.