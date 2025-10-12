Giudiziaria

Paziente suicida all’ospedale di Sciacca, assolti medici e infermieri 

I sei imputati erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza e non aver vigilato sul paziente

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Il fatto non sussiste. La Corte di appello di Palermo, confermando il verdetto di primo grado del tribunale di Sciacca, ha assolto sei tra medici e infermieri finiti a processo con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda risale al 2015 quando un anziano paziente – ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” – si suicidò.

I sei imputati erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza e non aver vigilato sul paziente. Si tratta degli psichiatri Sergio Bivona e Giovanni Speziale e degli infermieri Giuseppe Magro, Rosa Termini, Antonina Vaiana Vaiana e Antonino Gisone. Già in primo grado tutti sono stati assolti. Il verdetto è stato adesso confermato anche dalla Corte di appello di Palermo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Svolta nell’omicidio di Paolo Taormina, il fermato confessa delitto
Catania

Scoperti in un fondo privato a rubare castagne, denunciati due giovani
Catania

In giro per la città con un’auto rubata: due arresti
Apertura

Perde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail: ferito 20enne
Apertura

Ucciso mentre tenta di salvare ragazzo da pestaggio, morto 21enne; fermato presunto omicida
Agrigento

Alla guida con il cellulare o in moto senza casco, ritirate 12 patenti 