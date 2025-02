“Picchiata per aver rifiutato un rapporto sessuale”, carabinieri identificano un 44enne 

Ha raccontato di essere stata aggredita con calci e pugni per aver rifiutato un rapporto sessuale. È successo questa mattina in un’abitazione in via Giuseppe Romita, nel cuore di Favara. La donna, originaria della Somalia, da qualche tempo è residente nel popoloso centro dell’agrigentino. È stata lei a chiamare i carabinieri e chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno riscontrato sul corpo della donna i segni dell’aggressione: traumi ed escoriazioni alla testa e sul volto. La donna ha comunque rifiutato il ricovero in ospedale. L’aggressore, che in un primo momento si era allontanato, è ritornato poco dopo nei pressi dell’abitazione della donna. Ad attenderlo, questa volta, c’erano i carabinieri della tenenza di Favara. I militari dell’Arma, che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, lo hanno identificato e portato in caserma. Si tratta di un connazionale della vittima, poco più che quarantenne. La sua posizione è al vaglio.