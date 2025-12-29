Giudiziaria

Preso con mezzo chilo di cocaina, chiesto processo per il genero del boss Massimino

Il 32enne, negli scorsi mesi, è stato coinvolto nell’operazione dei militari dell’Arma contro i clan di Villaseta-Porto Empedocle con l’accusa di spaccio

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Cristian Terrana, 32 anni, genero del capomafia Antonio Massimino. La prima udienza preliminare è in programma il prossimo 14 gennaio davanti il giudice Micaela Raimondo. Terrana, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scorso maggio i carabinieri lo avevano arrestato poiché sorpreso in possesso di mezzo chilo di cocaina e oltre 4mila euro in contanti. Terrana, negli scorsi mesi, è stato coinvolto nell’operazione dei militari dell’Arma contro i clan di Villaseta-Porto Empedocle con l’accusa di spaccio. Secondo l’accusa, infatti, sarebbe uno dei capi-piazza del quartiere di Villaseta per quanto riguarda il traffico di droga. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Il depistaggio sul delitto Mattarella, l’ex prefetto agrigentino Piritore resta ai domiciliari
Ultime Notizie

Preso a botte e ridotto in fin di vita dal suo padrone, la triste storia del cagnolino Caramello
Ultime Notizie

Bankroll: scudo per capitale e serenità mentale
Ultime Notizie

Piccole abitudini per una grande sicurezza digitale
Ultime Notizie

Ritrovato Andrew Speranza: il giovane era in stato confusionale
Apertura

Sicilia, Schifani: “L’isola cresce e i dati sono incoraggianti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv