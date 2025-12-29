Preso con mezzo chilo di cocaina, chiesto processo per il genero del boss Massimino

La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Cristian Terrana, 32 anni, genero del capomafia Antonio Massimino. La prima udienza preliminare è in programma il prossimo 14 gennaio davanti il giudice Micaela Raimondo. Terrana, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scorso maggio i carabinieri lo avevano arrestato poiché sorpreso in possesso di mezzo chilo di cocaina e oltre 4mila euro in contanti. Terrana, negli scorsi mesi, è stato coinvolto nell’operazione dei militari dell’Arma contro i clan di Villaseta-Porto Empedocle con l’accusa di spaccio. Secondo l’accusa, infatti, sarebbe uno dei capi-piazza del quartiere di Villaseta per quanto riguarda il traffico di droga.