Prima picchia la fidanzata, poi aggredisce i suoceri: favarese indagato anche per “revenge porn”

Maltrattamenti, lesioni aggravate, stalking e adesso anche revenge porn. Si allarga l’inchiesta a carico di V.P., un ventiseienne di Favara finito in carcere negli scorsi giorni per avere – nel giro di neanche quarantotto ore – picchiato prima la fidanzata e poi aggredito anche gli anziani suoceri con un tirapugni. Alle già pesanti contestazioni si aggiunge anche quella di “diffusione illecita di materiale a carattere sessuale sui social”.

Per gli inquirenti, infatti, c’è il sospetto che il giovane favarese possa aver condiviso video espliciti della fidanzata senza il consenso. Per questo motivo il pm Denise Venturino, che coordina le indagini, ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sul cellulare del 26enne. Ad occuparsi dell’esame, con lo scopo di trovare tracce di detenzione e condivisione di suddetto materiale, sarà l’ingegnere Rocco Alex Asciutto.

I maltrattamenti, secondo quanto sostenuto dall’accusa, sarebbero cominciati già nel mese di giugno registrando però l’apice della violenza lo scorso 25 ottobre: prima l’aggressione alla fidanzata, finita in ospedale con ecchimosi e traumi sparsi; poi il pestaggio anche ai danni degli anziani genitori della ragazza – un 75enne e una 74enne – colpiti con un tirapugni e lasciati a terra. Il 26enne, che in un primo momento era stato denunciato, venne poi arrestato dalla Squadra mobile di Agrigento su un provvedimento firmato dal gip Michele Dubini. L’indagato è difeso dall’avvocato Giuseppe Barba mentre le persone offese sono rappresentate dall’avvocato Salvatore Pennica.