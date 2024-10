Racalmuto, minaccia il proprietario di casa: lui lo perdona e ritira la querela 

Finisce a processo con l’accusa di aver minacciato l’anziano proprietario dell’immobile che aveva preso in affitto ma la parte offesa, che lo aveva denunciato, ritira la querela e lo perdona. Protagonista della vicenda è un quarantenne di Racalmuto, già coinvolto in passato in alcune vicende di violenza nei confronti dei familiari.

Il processo era stato incardinato davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano. L’anziano, dopo aver denunciato il quarantenne, ha però deciso di perdonarlo e ritirare la querela durante il dibattimento.