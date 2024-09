Riciclaggio di auto a Canicattì, due assoluzioni

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha assolto due imputati nello stralcio abbreviato del processo scaturito da un’inchiesta su un giro di riciclaggio di auto. Si tratta di Angelo Cipollina, 24 anni, e Vincenzo Mantione, 51 anni, entrambi di Canicattì, difesi dall’avvocato Luca La Lomia. Le indagini inizialmente riguardarono un traffico di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi veniva smerciata soprattutto a Canicattì. L’attività, in seguito, si concentrò anche su un giro di riciclaggio di auto. Nella stessa inchiesta furono coinvolte altre persone: in nove sono attualmente sotto processo col rito ordinario davanti i giudici della prima sezione penale.