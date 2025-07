Rifiuti, arrestati consigliere provinciale e imprenditore di Cammarata

Un altro terremoto giudiziario scuote la provincia di Agrigento e il già “caldo” rapporto tra politica e imprenditoria. La polizia ha arrestato due imprenditori di Cammarata – Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio – nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Enna. Non è ancora chiaro il motivo del provvedimento che però, secondo prime informazioni, dovrebbe muoversi nell’ambito della gestione dei rifiuti nel comune di Valguarnera, servizio reso da anni dalla ditta guidata dai due imprenditori di Cammarata.

I Traina, infatti, sono titolari di una grossa azienda attiva nel settore ambiente anche nella provincia di Enna e, in particolare, nel comune di Valguarnera. Padre e figlio – difesi dall’avvocato Maria Giambra – si trovano ai domiciliari. Giuliano Traina, patron della squadra di calcio del Kamarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata, già candidato a sindaco in passato (sconfitto per un pugno di voti). Lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista “Uniti per la città”, gruppo che faceva riferimento allo schieramento politico dell’ex assessore regionale Roberto Di Mauro e che ha portato alla vittoria del presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino.

I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari ma l’inchiesta della Procura di Enna potrebbe incrociarsi con quella più nota della Procura di Agrigento su un sistema di appalti e tangenti.

“Punti di contatto” tra le due indagini sembrerebbero essere diversi. Nel comune di Valguarnera, città dove opera la ditta Traina, ha prestato servizio come capo dell’ufficio tecnico l’ingegnere Vittorio Giarratana, uno degli indagati dell’inchiesta “appalti e mazzette”. e a tal proposito, in attesa di conferme ufficiali, va detto che risultano indagati anche altre quattro persone ossia i responsabili del procedimento amministrativo riguardante l’appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti degli ultimi anni, vale a dire Vittorio Giarratana, Carmela Presti, Giuseppe Germanà, Maria Pia Mascali.

L’ipotesi di reato per la quale si procede è frode nelle pubbliche forniture e l’attività di indagine è nata qualche tempo fa dopo che due consiglieri comunali di opposizione, Speranza e Bruno, hanno presentato un esposto legato alla gestione del servizio dello smaltimento e raccolta dei rifiuti. I due consiglieri lamentavano nel loro esposto la carenza di controlli sul servizio reso e una deficitaria erogazione del servizio reso. La Procura immediatamente ha avviato l’indagine affidando alla Polizia varie deleghe e richiedendo al Gip l’autorizzazione per le intercettazioni ambientali e telefoniche che si sono rivelate importanti e decisive per l’ulteriore corso dell’inchiesta.