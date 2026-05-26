Agrigento

“Rivela tradimento del marito su chat whatsapp”, assolta dall’accusa di diffamazione 

Avrebbe rivelato il tradimento del marito inoltrando un messaggio su un gruppo whatsapp formato da una quarantina di persone

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Il fatto non sussiste. La Corte di appello di Palermo, ribaltando il verdetto del tribunale di Agrigento, ha assolto una trentaquattrenne agrigentina dall’accusa di diffamazione. La donna era stata condannata in primo grado a quattro mesi di reclusione per aver rivelato su una chat whatsapp il presunto tradimento del marito con la sua assistente.

La vicenda risale al 2020. La trentaquattrenne scopre il tradimento del marito, un dentista agrigentino, guardando tra i suoi messaggi. Secondo l’accusa, per vendetta avrebbe fatto gli screen per poi rivelare il tutto inoltrando alcuni messaggi sulla chat di un gruppo whatsapp formata da una quarantina di persone. Se per il giudice di primo grado la condotta della donna aveva provocato un danno di reputazione all’ex marito per i giudici di appello, invece, il fatto non sussiste. 

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