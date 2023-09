Si fingono impiegata comunale e direttore di banca e truffano chiesa, due condanne 

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Paolo Gabriele Bono, ha disposto due condanne per una truffa ai danni della Basilica di San Calogero. Otto mesi di reclusione sono stati inflitti a Carmelo Russo, 55 anni di Riesi; cinque mesi e dieci giorni è invece la pena inflitta ad Emanuela Lopez, 49 anni di Taranto. La vicenda risale al dicembre 2018.

I due, fingendosi direttore della Banca Prossima di Agrigento e impiegata del comune di Sciacca, avrebbero indotto in errore un funzionario della Basilica di San Calogero facendo credere che la giunta comunale avesse deliberato un contributo in denaro per la parrocchia. L’escamotage utilizzato andò a buon fine fruttando circa 2 mila euro erogati nelle postepay dei due imputati.