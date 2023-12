“Sistema Montante”, scatta prescrizione per 8 imputati: c’è anche il presidente Schifani

Nel processo sul cosiddetto “sistema Montante”, l’ex presidente di Sicindustria condannato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, il presidente del tribunale di Caltanissetta Francesco D’arrigo ha comunicato stamane che sono giunti i termini di prescrizione per otto imputati tra i quali l’attuale presidente della Regione Renato Schifani, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio. Gli altri imputati per i quali è scattata la prescrizione sono il colonnello dei carabinieri Giuseppe D’Agata, il caporeparto dell’Aisi Andrea Cavacece, il tributarista Angelo Cuva, l’ex direttore dell’Aisi Arturo Esposito, il sindacalista Maurizio Bernava e i fratelli Andrea e Salvatore Calì, imprendiotri nel settore sicurezza. I difensori degli otto imputati dovranno intervenire nelle prossime udienze per comunicare se la prescrizione verrò accettata oppure intendono continuare il processo.