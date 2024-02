Strage di Altavilla, avvocati rinunciano a difendere la coppia di complici e rimettono il mandato

“Abbiamo anticipato che formalizzeremo la rinuncia al mandato per quanto riguarda Sabrina Fina e a seguire anche per Massimo Carandente per questioni interne allo studio.” Gli avvocati Vincenzo e Sergio Sparti rimettono il mandato e decidono di non difendere la coppia di palermitani accusati di aver avuto un ruolo fondamentale nella strage di Altavilla Milicia. Sabrina Fina e Massimo Carandente sono stati arrestati negli scorsi giorni con l’accusa di aver ispirato il triplice omicidio consumato da Giovanni Barreca, l’uomo che ha ucciso la moglie e due figli perché “posseduti dal diavolo”. Secondo gli inquirenti, guidati dal procuratore Ambrogio Cartosio, la coppia di palermitani avrebbe guidato Barreca nelle torture e nello sterminio della famiglia.