Stupro Palermo: chieste pene pesanti fino a 12 anni per i 6 imputati

Pesanti richieste di pena per i sei imputati nel processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo del 7 luglio 2023. I pubblici ministeri nella requisitoria per oltre tre ore hanno ripercorso ogni istante della notte e hanno ricostruito le singole condotte dei sei imputati per violenza sessuale aggravata. Per Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao la richiesta di pena è di 12 anni, mentre per Samuele La Grassa di 10 anni e 8 mesi. Un settimo imputato, R.P., minorenne quando fu commesso il reato, è già stato condannato con rito abbreviato dal gup del tribunale per i minorenni Maria Pino a 8 anni e 8 mesi di reclusione.Conclusa la requisitoria, sono iniziate le discussioni delle parti civili: la vittima assistita da Carla Garofalo, l’associazione Millecolori (Federica Prestidonato), Donne in rete contro la violenza (Elvira Rotigliano), Le Onde e Biblioteca delle Donne (Maddalena Giardina), Insieme a Marianna Aps (Alessandra Inguaggiato), Associazione contro tutte le violenze (Cinzia Manzella), La Casa di Venere (Roberta Anselmi) e Comune di Palermo (Roberta Saetta). Toccherà poi alle arringhe della difesa prima che il collegio presieduto da Roberto Murgia si ritiri in camera di consiglio. La sentenza è prevista per metà ottobre.