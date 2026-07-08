Giudiziaria

Tentano di consegnare droga ad un detenuto, chiesti 6 rinvii a giudizio 

Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone coinvolte in un’inchiesta su un giro di droga all’interno dell’istituto penale per minorenni del capoluogo nisseno. Cinque di loro sono agrigentini: si tratta di Andrea Sottile, 27 anni; Giorgio Orsolino, 35 anni; Salvatore Di Falco, 23 anni; Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni; Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni; Cristian Sorrentino, 22 anni. Quest’ultimo è originario della provincia di Trapani.

Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere: il primo risale al marzo 2022 quando, secondo l’ipotesi accusatoria, le due Ricchiuti avrebbero consegnato droga a Sorrentino che, a sua volta, l’avrebbe data a Sottile. Il secondo, invece, è datato aprile 2022: Orsolino, insieme a Di Falco e le Ricchiuti, avrebbero lanciato hashish oltre le mura dell’istituto. La droga, secondo i pm, era destinata sempre a Sottile. La vicenda adesso approda davanti il gup per l’udienza preliminare. 

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