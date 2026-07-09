Agrigento

Colpo in una gioielleria a Villaggio Mosè, banda del buco ruba 200 mila euro di preziosi 

Prima sono entrati in una lavanderia adiacente alla gioielleria e, successivamente, hanno effettuato un buco nella parete introducendosi nel negozio di preziosi

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Colpo grosso in una gioielleria a Villaggio Mosè. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un esercizio commerciali lungo viale Leonardo Sciascia e portare via preziosi per un valore stimato in circa 200 mila euro. I banditi hanno messo a segno un furto studiato in ogni minimo dettaglio.

Prima sono entrati in una lavanderia adiacente alla gioielleria e, successivamente, hanno effettuato un buco nella parete introducendosi nel negozio di preziosi. Poi il maxi furto. A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere che potrebbero dare un aiuto nelle indagini. 

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